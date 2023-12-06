5 декабря курс стейблкоина Anchored Coins Euro (AEUR) неожиданно начал расти

5 декабря стабильность курса Anchored Coins Euro (AEUR) на криптовалютной бирже Binance претерпела неожиданные изменения, и стоимость монеты возросла на 200%, достигнув отметки $3,25. Важно отметить, что AEUR потерял свою обычную привязку к евро, что привело к реакции представителей биржи.

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Это скачок цены вызван недопониманием частью трейдеров того, что AEUR представляет собой стейблкоин, а не обычную криптовалюту. Резкое увеличение спроса обусловлено активной покупкой монеты, обусловленной её относительной доступностью.

В ответ на аномалию в стоимости, Binance оперативно приостановила торговлю парами, включающими AEUR (AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR и EUR/AEUR). Этот шаг принят с целью предотвращения возможных финансовых рисков для трейдеров.

На следующий день после происшествия, Binance объявила о разработке плана компенсации для тех, кто приобрел AEUR по цене выше предполагаемой. Процесс выплат начнется в течение трех дней, при этом общая сумма компенсации остается пока неизвестной.

AEUR — стабильная монета компании Anchored Coins, принадлежащей сингапурскому инвестору Кельвину Ченгу. Монета поддерживается евро в соотношении 1:1, и ее рыночная капитализация составляет €5 млн, по данным, представленным на сайте проекта. Монету успешно запустили в августе текущего года на блокчейнах Ethereum и BNB Chain.

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Биржа Binance, добавив AEUR в свой листинг 4 декабря, пока не возобновила торги на данный момент, но обещает их восстановить в будущем.