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Fantom Foundation запустила инициативу Sonic Labs
Организация Fantom Foundation объявила о запуске программы акселерации стартапов Sonic Labs

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Fantom Foundation запустила Sonic Labs – программу акселерации стартапов, направленную на поддержку инноваций в рамках нового технологического стека Fantom Sonic, ориентированного на Web3. Отборочный раунд начнется 15 декабря 2023 года, предоставляя разработчикам возможность представить свои проекты на Sonic.

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Программа открыта для участия программистов и создателей приложений, активно использующих технологию Fantom, особенно в областях GameFi, DeFi, RWA и других секторах. Оценка проектов будет проводиться руководством Fantom Foundation и венчурными капиталистами-партнерами.

Отбор продлится до 6 февраля 2024 года, после чего будут объявлены победители. Фонд намерен предоставить гранты в размере 1 млн FTM каждому из пяти наиболее перспективных проектов для финансирования разработки MVP. Помимо финансовой поддержки, стартапы получат техническую помощь, маркетинговые стратегии и менторство от ключевых руководителей, включая Андре Кронье.

Победители смогут представить свои проекты партнерам и Fantom Foundation, что откроет дополнительные возможности для инвестиций. Запуск продуктов планируется весной 2024 года вместе с основной сетью Fantom Sonic.

Генеральный директор Fantom Foundation Майкл Конг подчеркнул роль сообщества в успехе Fantom и выразил уверенность в том, что Sonic Labs сможет поддержать новое поколение предпринимателей и инноваторов Web3.

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Глава Fantom Foundation Андре Кронье добавил, что он с нетерпением ожидает сотрудничества с лучшими проектами Sonic Labs, где его опыт создания приложений и отраслевые знания могут помочь улучшить и адаптировать перспективные проекты в экосистеме Sonic Labs.

#news #news.ru
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