Руководство сервиса Spindl приняло решение объединиться с AppsFlyer

Spindl и AppsFlyer объединились для улучшения маркетинга в сфере Web3. Платформа атрибуции и аналитики, специализирующаяся на маркетинге игр в данном секторе, заключила партнерское соглашение с аналогичной организацией в рамках Web2. AppsFlyer станет ключевым партнером, обеспечивая процесс выявления эффективности маркетинговых стратегий.

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Команда Spindl, исследовавшая мобильные игры с 2011 года и привлекшая более $300 млн венчурного капитала, решила объединить свои усилия с AppsFlyer. Spindl, основанная два года назад для создания аналогичной Web3-платформы, столкнулась с вызовом из-за гибридных проектов, представляющих собой сочетание онлайн и офлайн игр.

Обе компании планируют интегрировать свои данные, позволяя разработчикам анализировать пользовательские пути в секторах Web2 и Web3. Это включает в себя клики, установки приложений, а также события из мира Web3, такие как "монетные дворы NFT" и другие.

Основатель Spindl, Антонио Гарсиа Мартинес, объявил, что Web2 – это текущее поколение интернета, построенное на мобильных приложениях и социальных сетях, в то время как Web3 представляет следующую эволюцию, ориентированную на децентрализацию и основанную на технологии блокчейн. Партнерство с AppsFlyer, по его мнению, сможет объединить эти два пространства.

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Он отметил, что в игровой индустрии Web3 часто отсутствуют данные о доходах и действиях пользователей, что искажает общую картину. Поэтому данное сотрудничество призвано решить проблему и обеспечить более точные показатели в контексте этих разнообразных игровых пространств.