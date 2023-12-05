Крупнейшая децентрализованная биржа (DEX) на базе сети Cosmos Osmosis и протокол кредитования UX Chain заявили о возможном слиянии

Виднейшие участники децентрализованных финансов, крупнейшая децентрализованная биржа Osmosis и UX Chain, привнесли в русло общественного внимания возможное слияние своих платформ. Это решение, при условии поддержки со стороны общины, планирует создание единого межсетевого центра для децентрализованных финансов (DeFi). Об этом гласит инициативный текст, воздвигнутый на обозрение 3 декабря.

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Ход слияния рассчитан на два важных этапа. В начале станет интеграция кодовой базы UX Chain в блокчейн Osmosis, что, в свою очередь, объединит заблокированную стоимость обеих платформ и позволит расширить влияние на экосистему Cosmos, открывая новые перспективы в области DeFi.

В последующем, команды намерены свести воедино токены OSMO и UX. Прозрачность и справедливость обмена активами будет обеспечена обществом. Подчеркиваются неоспоримые преимущества данного слияния: внедрение маржинальной торговли, шортинга, первопроходство в межцепочечных флэш-кредитах и формирование рынков максимально извлекаемой стоимости (MEV).

Прогнозируется, что интеграция кода UX Chain в Osmosis сделает блокчейн-платформу более мощной и универсальной. Предложенное слияние также призвано повысить уровень безопасности Osmosis, уменьшив потенциальные уязвимости и атаки, и тем самым, укрепить доверие со стороны пользователей.

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Согласно данным CoinGecko, за последние 24 часа токен OSMO продемонстрировал рост на 3,3%, превысив рыночную капитализацию $460 млн. Токен UX также отреагировал на новость ростом, увеличившись на 16,4%, с капитализацией, достигающей $17,4 млн. на момент написания.