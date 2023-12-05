Polygon (MATIC) завершает фазу коррекции и готовится к новому восходящему движению





Polygon (MATIC) завершил коррекцию и готовится к новому витку роста. В настоящее время актив стремится перейти уровень сопротивления в области $0,89, и успешное преодоление этой точки подтвердит смену тренда в пользу быков.

реклама

За последние пять дней цена MATIC значительно возросла, достигнув 0,382 уровня Фибоначчи при $0,821. В случае удачного преодоления текущего уровня сопротивления, следующей целью может стать золотое сечение около $0,89, открывая путь к предыдущему локальному максимуму в $0,98.

Технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы. На дневном графике наблюдается формирование бычьего пересечения линий MACD, при этом индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне. Однако на 4-часовом графике золотое пересечение экспоненциальных скользящих средних подтверждает бычий тренд в краткосрочной перспективе.

Важно отметить, что приближение RSI к области перекупленности и снижение гистограммы MACD могут свидетельствовать о возможном развороте. Несмотря на сохранение бычьего тренда на недельном таймфрейме, графики MACD и RSI предоставляют неоднозначные сигналы, указывая на возможность коррекции.

Тем не менее, учитывая формирование три месячных бычьих свечей, MATIC сохраняет потенциал для роста. Для подтверждения разворота необходимо успешное преодоление критических уровней $0,975 и $1,2.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В итоге, несмотря на техническую неопределенность, MATIC сохраняет перспективы для дальнейшего роста при устойчивом закреплении выше уровня $0,67.