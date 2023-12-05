Представители эмитента биржевых продуктов Valour сделали важное заявление





Представители компании Valour, специализирующейся на биржевых продуктах, объявили о своих планах на ближайшие месяцы. В 2024 году планируется запустить более 20 новых криптовалютных ETP, что станет важным этапом в развитии организации. Кроме того, в планах руководства заключение множества партнерских соглашений с различными фондами, включая ICP ETP.

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На конец ноября 2023 года активы под управлением (AuM) Valour достигли внушительной суммы в $278 миллионов, отражая стабильный рост.

Дочерняя компания DeFi Technologies Inc., специализирующаяся на разработке криптовалютных продуктов, продолжит обеспечивать простой доступ к цифровым валютам. За последний месяц она продемонстрировала заметный прогресс в доле рынка и росте активов под управлением (AUM).

Рыночное присутствие Valour на шведских биржах существенно увеличилось, достигнув 42,71% к концу ноября 2023 года, что свидетельствует о высоком интересе со стороны инвесторов. Рост доли рынка на 52,54% за последний месяц и увеличение AUM Valour до 356,5 миллионов канадских долларов подчеркивают успешную стратегию компании.

Руководитель Valour в регионе Скандинавии, Йоханна Белитц, подчеркнула, что увеличение доли рынка и объема активов под управлением свидетельствует о растущем спросе на их биржевые продукты. Команда гордится возможностью внесения вклада в создание доступной и динамичной финансовой экосистемы в регионе.

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Valour нацелен на предоставление новых биржевых продуктов как для розничных, так и для институциональных инвесторов. Их инновационные предложения включат тематические корзины, продукты с коротким и длинным кредитным плечом, а также ETP, основанные на различных стратегиях.