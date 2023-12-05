Американская майнинговая компания Riot Platforms активировала опцион на покупку у MicroBT 66 560 установок для добычи биткоина с общим хешрейтом 18 EH/s





Американская компания Riot Platforms решила укрепить свою позицию в мире криптовалютного майнинга, активировав опцию на приобретение 66 560 установок для добычи биткоина у китайского производителя MicroBT. Новое оборудование обладает общим хешрейтом впечатляющих 18 EH/s. Сумма этой крупной сделки оценивается в $290,5 млн, не учитывая дополнительные расходы на сборы, налоги и возможные корректировки.

реклама

Компания Riot Platforms воспользовалась ранее заключенным контрактом с MicroBT, который предусматривал поставку 33 280 майнеров. Важно отметить, что финансовые условия новой сделки остались неизменными.

Новый заказ включает в себя преимущественно (48 058 единиц) новейшую модель WhatsMiner M66S с иммерсионным охлаждением и выдающейся энергоэффективностью на уровне 18,5 J/TH. Особенностью является то, что производство этого оборудования запланировано на территории США. Средняя стоимость устройств для Riot Platforms оценивается приблизительно в $16 за 1 TH/s.

Поставка и развертывание новой партии установок запланированы на второй квартал 2024 года. Компания также заключила соглашение с MicroBT о возможной будущей покупке до 265 000 дополнительных майнеров, что может увеличить хешрейт компании на 75 EH/s и довести его до впечатляющих 100 EH/s.

Глава Riot Platforms, Джейсон Лес, подчеркнул, что цена предстоящих сделок не превысит текущего заказа, что обеспечит Riot Platforms эффективное финансовое планирование и защитит от возможного роста рыночных ставок.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Напомним, что по итогам второго квартала текущего года компания сумела снизить убытки до $27,7 млн. В сентябре же Riot Platforms озвучила о доходе в размере $31,6 млн, полученном благодаря отключению майнеров в Техасе.