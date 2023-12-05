В экосистеме Shiba Inu кипит активность: недельный коэффициент сжигания токенов вырос до беспрецедентных 961,53%, выведя из обращения более полумиллиарда SHIB

В экосистеме Shiba Inu наблюдается значительный рост активности: коэффициент сжигания токенов за последнюю неделю достиг рекордных 961,53%, выводя из обращения свыше полумиллиарда SHIB.

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Согласно Shibburn, за прошедшую неделю было уничтожено 527 485 988 SHIB, что представляет собой значительный всплеск по сравнению с предыдущим периодом, где сгорело всего 49 691 122 токена. В то же время инвестор накопил более $5,7 млн в SHIB.

Увеличение активности в сети Shiba Inu также сопровождается заметным ростом ежедневного объема сжигания, увеличившегося на 644,86%. Shibburn сообщает: "Сжигание токенов Shiba Inu активизируется на фоне оптимизма в экосистеме Shiba Inu. Shibarium достиг нового максимума в 7,4 миллионах суточных транзакций".

L2-блокчейн Shibarium, запущенный в августе как решение масштабирования второго уровня для экосистемы Shiba Inu, продемонстрировал внушительный рост внутридневных транзакций, увеличившись в 500 раз и достигнув отметки 20 миллионов. Несмотря на относительную стабильность цены нативного токена, Shibarium привлекает повышенное внимание, с ростом числа суточных транзакций на 44 397,9% с конца ноября.

Цена SHIB поднялась до трехнедельного максимума в районе $0,00000965, сохраняясь в "зеленой" зоне. Повышенная активность китов, включая вывод 4 декабря 600 млрд токенов SHIB на $5,7 млн, возможно, связана с булльштормом.

Несмотря на 90% снижение объема сжигания SHIB за последние 24 часа, сообщество Shiba Inu остается преданной идее сжигания токенов для уменьшения циркулирующего предложения. В ноябре было уничтожено 1,3 миллиарда монет SHIB. Криптоаналитик CryptoKaleo призывает: "Не торопитесь избавляться от $SHIB", выделяя ключевые уровни интереса на $0,000016 и $0,00002200.

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Таким образом, экосистема Shiba Inu проявляет явные признаки активного роста и широкого признания, что подтверждается ростом показателей сети Shibarium и увеличением количества сжигаемых токенов SHIB. Будущие недели покажут, повлияет ли это на цену.