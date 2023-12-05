С 2017 года Северная Корея значительно усилила влияние на криптовалютную индустрию

С 2017 года Северная Корея активно воздействует на криптовалютную сферу, похитив более $3 миллиардов цифровых активов за последние шесть лет. Информация об этом поступила из отчета американской компании Recorded Future.

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Ранее северокорейские хакеры направляли свои атаки в основном на традиционные финансовые учреждения. Но, столкнувшись с ужесточением мер безопасности, они переключили свое внимание на криптовалютный рынок.

Столичные злоумышленники украли более половины своего нынешнего добычи, около $1,7 миллиарда, за последний год. Эта сумма представляет собой:

- 5% от общего объема экономики Северной Кореи,

- 45% от военного бюджета страны.

Это также в десять раз превышает стоимость экспорта страны, который в 2021 году составил $182 миллиона.

Напомним, что ранее отмечалось, что половину расходов Северной Кореи на ракетное вооружение покрывают кражи на криптовалютном рынке. Это было больше, чем годом ранее, когда эти средства хватало только на треть военных нужд.

Северокорейские хакеры проводят свои операции, используя привычные для киберпреступных групп техники отмывания криптовалюты через миксеры, своп-протоколы и фиатные конвертации. Но их особенность заключается в государственной поддержке, которой они пользуются. Это позволяет им увеличивать масштаб своих операций до уровня, недоступного для других киберпреступников.

Аналитики выделяют, что Северная Корея создала обширную систему отмывания денег, облегчающую перемещение украденной криптовалюты на миллиарды долларов от момента кражи до конвертации в фиат или использования для нужд режима.

В период с 2017 по 2022 год северокорейские хакеры больше всего украли в криптовалюте в Японии ($271 миллион) и Вьетнаме ($540 миллионов), выбрав их из-за быстрого роста рынков цифровых активов.

Начиная с 2018 года, по меньшей мере, три японских криптобиржи пострадали от атак северокорейских группировок. Одна из них, Zaif, потеряла 7 миллиардов иен ($51,4 миллиона) в 2018 году.

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Южная Корея не намерена мириться с нападениями со стороны Пхеньяна. Недавно стало известно, что правительство страны планирует представить законопроект, позволяющий отслеживать и замораживать криптовалюту соседней Северной Кореи.