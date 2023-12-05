Глава управляющего активами на сумму $1,5 трлн Franklin Templeton Дженни Джонсон имеет личные инвестиции в криптовалюты, включая биткоин и Ethereum





Глава управления активами Franklin Templeton, Дженни Джонсон, объявила о своих инвестициях в криптовалюты, включая биткоин и Ethereum, а также о владении токенами Uniswap, SushiSwap и аналогичными активами. Несмотря на это, она подчеркнула, что их доля в ее портфеле невелика.

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В контексте невзаимозаменяемых токенов Джонсон отметила предпочтение инвестициям с учетом финансовой отдачи, признавая потенциал прибыли от коллекционных активов, таких как NFT.

Компания под ее руководством подала заявку на регистрацию спот-биржевого фонда на основе криптовалюты, присоединившись к заявителям, таким как BlackRock, VanEck, Fidelity Investments, Invesco и WisdomTree. Она подчеркнула, что спот-ETF представляет собой наилучший способ доступа к биткоину.

Джонсон не предоставила точных сроков одобрения продукта, подчеркивая, что SEC стремится найти оптимальный подход для защиты инвесторов.

Относительно новых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, Джонсон выразила интерес к их инновационным возможностям для удовлетворения потребностей клиентов. Токенизированный фонд денежного рынка США, запущенный Franklin Templeton в 2021 году, привлек $270 млн.

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Джонсон утверждает, что блокчейн способствует "демократизации частных рынков", устраняя издержки, связанные с обработкой транзакций. Технология позволяет уменьшить потери, облегчая секьюритизацию и фракционирование владения активами. Компания также представила ETF с фокусом на метавселенные в 2022 году.