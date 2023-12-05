Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) выросла почти до $42 000, по данным на 4 декабря 2023 года





Цена биткоина (BTC) достигла почти $42 000 к 4 декабря 2023 года, увеличившись на 5,8% за последние сутки и составив $41 875 к 16:50 по московскому времени. Эти впечатляющие результаты подтолкнули президента Сальвадора к саркастическим замечаниям в адрес критиков из числа журналистов.

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Президент подчеркнул, что инвестиции в биткоин на государственном уровне теперь оправдывают себя. Он отметил, что многие месяцы СМИ критиковали его решения по вложениям в BTC, однако теперь цифровые активы приносят доход.

"После тысяч статей, высмеивавших наши предполагаемые потери, рассчитанных по рыночной цене биткоина тогда, все эти замечания теперь затихли", - подчеркнул президент. "При текущей стоимости, продав весь биткоин, мы бы не только вернули вложения, но и получили бы $3,62 млн прибыли".

Букеле подчеркнул, что сохранение цифровой валюты несмотря на колебания цен несет стратегический характер и не является целью государственной политики. "Мы понимаем, что цены будут колебаться, но это не влияет на нашу долгосрочную стратегию", - добавил президент.

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В заключение, Букеле призвал скептиков и авторов негативных статей пересмотреть свое мнение. "Они должны принести извинения или признать, что Сальвадор сейчас в выгодной ситуации. Если они считают себя настоящими журналистами, они обязаны отразить новую реальность с такой же интенсивностью, с которой они освещали предыдущую".