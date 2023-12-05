Чего инвесторы ждут от BTC на фоне обновления криптовалютой годового максимума?

Биткоин, лидер криптовалют, наращивает свою цену, достигнув нового годового максимума в $41 534. Это произошло в предвкушении одобрения первого в истории американского спотового биткоин-ETF, ожидаемого в январе 2024 года по прогнозам аналитиков Bloomberg. Этот инструмент предвосхищается криптосообществом, так как его одобрение может привлечь институциональных инвесторов, поддерживая долгосрочное восхождение BTC.

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Ожидания также связаны с приближающимся халвингом, событием, исторически запускавшим новые циклы роста криптовалют. Ранее подобные события приводили к рекордным значениям стоимости BTC. Например, после халвинга 2020 года биткоин достиг пика около $69 тыс. в ноябре 2021 года.

В позитивном ключе также воспринимается частичное разрешение конфликта между Binance и американскими регуляторами, а также ожидания снижения ключевой ставки американской ФРС. Эти факторы создают благоприятное окружение для высокорискованных активов, включая криптовалюту.

Трейдеры высказывают свои прогнозы относительно BTC. @AlemzadehC предвидит достижение уровня в $44 тыс. уже на текущей неделе, в то время как другие, такие как Pentoshi и Doctor Profit, рассматривают уровни в $50 тыс. и $47-48 тыс. соответственно. Однако, несмотря на оптимизм, предсказания также включают возможность коррекции в размере 20-30%.

Аналитик Майкл ван де Попп сравнивает текущий цикл роста с периодом после халвинга в 2016 году, предсказывая потенциальный рост биткоина до уровня выше $110 тыс. за монету. Шифропанк Адам Бэк в более оптимистичном сценарии утверждает, что BTC может достичь уровня $700 тыс. в течение года-двух.

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Однако, несмотря на эти положительные прогнозы, есть мнения о возможной глубокой коррекции после текущего взлета биткоина. Некоторые участники криптосообщества предупреждают о необходимости быть готовыми к потенциальному падению курса.