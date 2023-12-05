Команда Mantle DAO запустила протокол ликвидного стейкинга в мейннете Ethereum с доступом к «расширенным возможностям получения дохода»

Mantle DAO запустила протокол ликвидного стейкинга на Ethereum, предоставляя участникам доступ к расширенным возможностям дохода. Участники, вносящие ETH, теперь получают долю в Mantle Staked Ether (mETH), токене стандарта ERC-20 с накапливающейся стоимостью.

реклама

Это расширение экосистемы Mantle после запуска L2-сети является стратегическим шагом команды. Они предлагают альтернативу существующим LSD-протоколам, сосредоточив внимание на интеграции mETH в LSDfi, как внутри, так и за пределами экосистемы Mantle. Это повысит капиталоэффективность и предоставит пользователям больше возможностей.

Главный алхимик Mantle, Джорди Александер, выразил намерение команды углубить стейкинг mETH и расширить его воздействие. Это отражает стремление Mantle LSP к созданию дополнительных перспектив для пользователей.

Аналитики Glassnode ранее рассмотрели влияние ликвидного стейкинга Lido Finance на Ethereum, добавляя контекст к текущему развитию событий.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Важно напомнить, что в сентябре прошлого года Mantle Network успешно интегрировал стейблкоин USD Yield (USDY) от Ondo Finance, придавая дополнительную стабильность и значимость этому экосистемному развитию.