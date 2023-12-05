Аналитики Coinshares опубликовали очередной 160-й отчет о денежных вливаниях в криптовалютные продукты

Coinshares опубликовали свой 160-й отчет о движении капитала в криптовалютные продукты, предоставив данные о прошлой неделе. Инвесторы направили в цифровые активы $176 миллионов, поддерживая устойчивый рост, который продолжается уже десятую неделю подряд. В общей сложности за этот период собрано $1,76 миллиарда, что составляет 4% активов под управлением.

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Этот поток инвестиций оказался самым значительным с октября 2021 года, когда в США стартовал первый фьючерсный BTC ETF. Объем активов под управлением вырос на 107% в текущем году, достигнув $46,2 миллиарда. Тем не менее, этот показатель все еще заметно ниже исторического максимума в $86,6 миллиарда, зафиксированного в конце 2021 года. Объем торгов с ETP остается высоким и составляет примерно 12% от общего объема сделок на рынке биткоинов, что эквивалентно $2,6 миллиарда еженедельно.

Анализируя региональные тенденции, основное внимание к криптопродуктам сосредоточено в Канаде, Германии и США, где инвесторы вложили $79 миллионов, $57 миллионов и $54 миллиона соответственно. Гонконг зафиксировал незначительный отток средств в размере $15 миллионов. В Азии объем активов под управлением остается невеликим, а количество ETP остается низким. Тем не менее, этот регион продолжает испытывать отток средств.

Coinshares подчеркивают, что биткоин стал главным бенефициаром, привлекая $133 миллиона, в то время как шорт-позиции на биткоине составили $3,6 миллиона.

Что касается Ethereum, то здесь отмечен дополнительный приток в размере $31 миллиона. За последние пять недель этот прилив достиг $134 миллиона. Впервые в 2023 году показатели чистых потоков стали положительными, составив $10 миллионов после долгого периода негативных трендов среди участников рынка.

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На 4 декабря 2023 года капитализация рынка криптовалют увеличилась на 4,15%, достигнув $1,54 триллиона. Биткоин торговался по уровню $41 870, а Ethereum - по $2250.