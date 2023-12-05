BTC атаковал $42 000. Где предел роста перед халвингом?

Биткоин вновь достигает годового максимума, поднимаясь выше отметки в 42 000 долларов. За последние семь недель этот криптовалютный актив продемонстрировал последовательный рост, формируя стабильный восходящий тренд.

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Технические индикаторы подсказывают, что биткоин находится в зоне перекупленности, и достижение уровня $42 000 может столкнуться с сильным сопротивлением. Тем не менее, наблюдается ряд сигналов, аналогичных тем, которые предшествовали предыдущим периодам бычьего рынка после халвинга. Важно проанализировать, сохранится ли восходящий тренд BTC до халвинга, обходя традиционные сценарии.

Цена биткоина за последние 7 недель увеличилась с $27 000 до $42 000, достигнув долгосрочного уровня сопротивления, обозначенного красной линией на недельном графике. Этот уровень совпадает с коррекцией Фибоначчи 0,5 от исторического максимума до циклического минимума ноября 2022 года, а также с историческим ATH в $42 000 с января 2021 года (обозначено синим кругом).

Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике продолжает расти и достигает уровня 81, находясь в зоне перекупленности в течение 6 недель. Это указывает на возрастающее перегревание рынка, возможно, предвестие предстоящей коррекции. Однако стоит помнить, что в периоды бычьего рынка RSI может оставаться в бычьей зоне долгое время, как это было в конце 2020 и начале 2021 года, когда RSI достигал 95 при росте биткоина до $42 000.

Мнения аналитиков в социальных сетях разнятся относительно будущего BTC. @jasonpizzino также выделяет уровень $42 000 как основное сопротивление. Он сравнивает текущую динамику цен с фракталом апреля 2019 года, считая, что $42 000 может стать долгосрочной целью и сопротивлением перед халвингом-2024.

Аналитик @TechDev_52, опираясь на индикатор Vortex Indicator (VI), отмечает редкий сигнал на месячном графике, предшествовавший предыдущим бычьим рынкам. Этот сигнал может изменить ожидания относительно халвинга, делая его менее фундаментальным. В этом случае важность предстоящего события может снизиться, как отмечают некоторые аналитики: «в то время как большинство ждет халвинга, ликвидность не ждет».

Дальнейшие перспективы BTC зависят от поведения цены в области $42 000. Если этот уровень станет сильным сопротивлением, коррекция неизбежна. На дневном графике видно, что первым уровнем поддержки может стать уровень Фибоначчи 0,382.

В случае неудержания этой поддержки, биткоин может снизиться до диапазона $34 100-$32 400, соответствующего уровням Фибоначчи 0,5-0,618. Сценарий подтверждения июльского сопротивления в качестве поддержки (зеленая линия) становится вероятным.

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В противном случае, если биткоин продолжит свой восходящий тренд и преодолеет ключевой уровень $42 000, следующей целью может стать $48 500. Возможность этого поддерживается возвращением индикатора RSI в зону перекупленности выше 70.