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bitcoin
KyberSwap пообещала компенсации жертвам взлома на $48 млн
Команда децентрализованной биржи KyberSwap предложит гранты от казначейства проекта пользователям, пострадавшим от ноябрьского взлома на $48,8 млн

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Команда KyberSwap, децентрализованной биржи, взяла на себя инициативу предоставить гранты от казначейства проекта пользователям, пострадавшим от взлома на сумму $48,8 млн в ноябре.

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Исходные данные свидетельствуют о потерях Elastic Pools на уровне примерно $47 млн в криптовалютах.

KyberSwap, отмечая, что пользователи несли индивидуальные риски при использовании децентрализованного протокола, решила выразить поддержку пострадавшим.

В официальном заявлении говорится: "Мы предполагаем предоставить гранты от казначейства KyberSwap для смягчения финансовых потерь, вызванных эксплойтом". Команда в настоящее время прорабатывает детали предложения и обещает предоставить более подробную информацию о грантах в течение двух недель.

Стоит отметить, что KyberSwap ранее предупредила об акциях мошенников, предлагающих фейковые компенсации.

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В ответ на предложение вернуть похищенные средства, злоумышленник выдвинул требование передачи ему полного контроля над проектом. Срок ультиматума истекает 10 декабря.

#news #newsweek #news.ru
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