реклама
Команда KyberSwap, децентрализованной биржи, взяла на себя инициативу предоставить гранты от казначейства проекта пользователям, пострадавшим от взлома на сумму $48,8 млн в ноябре.
реклама
Исходные данные свидетельствуют о потерях Elastic Pools на уровне примерно $47 млн в криптовалютах.
KyberSwap, отмечая, что пользователи несли индивидуальные риски при использовании децентрализованного протокола, решила выразить поддержку пострадавшим.
В официальном заявлении говорится: "Мы предполагаем предоставить гранты от казначейства KyberSwap для смягчения финансовых потерь, вызванных эксплойтом". Команда в настоящее время прорабатывает детали предложения и обещает предоставить более подробную информацию о грантах в течение двух недель.
Стоит отметить, что KyberSwap ранее предупредила об акциях мошенников, предлагающих фейковые компенсации.
В ответ на предложение вернуть похищенные средства, злоумышленник выдвинул требование передачи ему полного контроля над проектом. Срок ультиматума истекает 10 декабря.