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Французский суд оправдал взломщиков Platypus Finance
Со взломщиков, которые похитили $8,5 млн у DeFi-протокола Platypus Finance, сняли все уголовные обвинения

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DeFi-протокол Platypus Finance, пострадавший от атаки хакеров с ущербом в $8,5 млн, не смог добиться уголовного преследования взломщиков во французском суде. Решение суда основано на том, что манипуляции хакеров не признаны мошенничеством. Тем не менее, компания Platypus сохраняет возможность обращения в гражданский суд для дальнейших действий против злоумышленников, как отмечает издание Le Monde.

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Протокол Platypus Finance подвергся атаке в феврале текущего года, в результате чего хакеры похитили $8,5 млн. Атака повлекла за собой значительное падение стейблкоина проекта platypus USD (USP) на более чем 50%, достигнув отметки $0,47 из-за потери привязки к доллару США.

Криптосообщество предполагало, что хакер воспользовался функцией экстренного вывода денег, предназначенной для займов. Согласно мнению сообщества, недостаточный аудит или его полное отсутствие стали причиной уязвимости.

После атаки два подозреваемых были задержаны во Франции. Однако суд оправдал обвиняемых, поскольку один из них признался в том, что является "этичным хакером". Он заявил, что похитил средства с целью их возвращения в протокол и получения вознаграждения в размере 10% от украденной суммы.

Суд пришел к выводу, что обвинения, связанные с несанкционированным доступом к компьютерной системе, не применимы к хакеру, так как он воспользовался общедоступным смарт-контрактом. Также суд признал, что функция экстренного вывода средств не является мошенничеством. Однако судьи отметили, что компания Platypus сохраняет право преследовать обвиняемых в гражданском порядке.

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В середине октября протокол на Avalanche также подвергся атаке, в результате которой хакер похитил $2 млн. Однако через пять дней команда проекта сообщила об успешных переговорах с хакером, который вернул 90% украденных средств.

#news #news.ru
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