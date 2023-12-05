Котировки биткоина растут на фоне увеличивающегося хешрейта сети и оптимизма инвесторов касательно восстановления экономики США

"Биткоин продолжает свое восхождение, поддерживаемый увеличением хешрейта сети и оптимизмом инвесторов относительно восстановления экономики США, сообщают эксперты в интервью ForkLog.

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Глава отдела PR и коммуникаций в EMCD, Майк Львов, выделяет повышающуюся сложность майнинга криптовалюты как ключевой фактор, поднимающий цены. Он также отмечает, что инвесторы питают надежды предстоящими изменениями в регулировании отрасли, рассматривая их как благоприятную почву для привлечения институциональных капиталов.

Антон Торопцев, региональный директор CommEX в РФ и СНГ, придает текущему движению цен важность данным о замедлении инфляции в США. Он также указывает на ожидание одобрения биткоин-ETF со стороны SEC, ожидаемое в январе 2024 года.

Торопцев объясняет, что дешевеющий доллар и нестабильность на Ближнем Востоке побуждают инвесторов пересматривать свои портфели, вкладывая часть капитала в золото, а часть — в цифровое золото, представленное биткоином.

Эксперты подчеркивают, что макроэкономические факторы подкрепляют общий оптимизм на крипторынке, особенно в свете предстоящего халвинга в сети биткоина в 2024 году. Они также отмечают, что период между Днем благодарения и Рождеством традиционно является благоприятным для биткоина, известным как Ралли Санта Клауса.

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Антон Торопцев прогнозирует, что в декабре биткоин может достичь уровня в $45 000, но основной виток роста вероятно начнется в 2024 году. Ранее глава Blockstream, Адам Бэк, высказал прогноз о достижении биткоином отметки в $100 000 в ближайшие месяцы.