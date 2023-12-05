Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт (James Seyffart) объявил, что ему известно окно для одобрения заявок от американских компаний на спотовые биткоин-ETF





Аналитик Bloomberg, Джеймс Сейффарт, определил временные рамки для рассмотрения запросов американских компаний на внедрение биткоин-ETF. Проанализировав документы SEC, эксперт выделил период между 5 и 10 января 2024 года.

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Окончание срока одобрения продуктов от Hashdex и Franklin Templeton ожидается в промежутке 5-8 января, а другие десять заявок на подобные биржевые фонды должны быть рассмотрены до 10 января. Аналитик подчеркнул, что SEC может принять решение по всем заявкам начиная с 8 января.

Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас уже несколько месяцев предсказывают, что 10 января станет финальным сроком одобрения биткоин-ETF американским регулятором.

Положительные настроения среди трейдеров, связанные с возможным одобрением биткоин-ETF в США, привели к росту стоимости первой криптовалюты. По данным CoinMarketCap, 4 декабря цена биткоина достигала $42 108.

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Руководители криптопроектов недавно объявили о начале нового бычьего тренда и прогнозируют рост биткоина до $100 000 в 2024 году.