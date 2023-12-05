Биткоин (BTC) продолжает доминировать на крипторынке, взлетев до самой высокой за 20 месяцев цены в 42 000 долларов







Биткоин (BTC) продолжает удерживать лидерство на крипторынке, достигнув максимальной цены за последние 20 месяцев — 42 000 долларов. Этот резкий подъем уменьшил разрыв с историческим максимумом до 39%, что является первым событием такого рода с апреля 2022 года.

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В то время как доминирование биткоина (BTCD) продолжает расти, приближаясь к отметке 54%, большинство альткоинов торгуются значительно ниже своих исторических максимумов — на уровне 80-90%. Например, Ethereum (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, стоит на 54% дешевле, чем в период бычьего рынка 2021 года.

Аналитики высказывают уверенность в том, что, несмотря на текущую динамику, альткоины могут начать свой рост. Пользователь @IncomeSharks отмечает, что пропустить 9% роста биткоина не так критично, когда малокапиталайзерные альткоины могут увеличиться на 900%.

Мнение поддерживает аналитик @Moustache, который предсказывает рост рынка альткоинов. Даже крипто-ютубер Ларк Дэвис провел опрос, и лишь половина респондентов полагает, что уже начался альтсезон.

Что касается крупнокапитализированных альткоинов, BNB остается на 66% ниже исторического максимума, XRP — на 81%, SOL — на 75%, ADA — на 87%, DOGE — на 88%. Токены, связанные с DeFi-проектами, показывают еще больший спад.

Сегодня некоторые альткоины продемонстрировали более значительный рост, чем биткоин: SHIB прибавил чуть более 8%, BCH — на 9%, ICP — на 7%. Тем не менее, они все еще значительно ниже своих исторических максимумов.

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Криптоаналитики утверждают, что эта ситуация может стать благоприятной для инвесторов, предвидя начало долгосрочного ралли. Ранее в этом месяце отмечалось, что рынок альткоинов готовится покинуть зону накопления, появившись на графиках с редким сигналом.