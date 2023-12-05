Власти Южной Кореи активно сотрудничают в борьбе с нелегальными предприятиями, которые специализируются на предоставлении услуг, связанных с цифровыми активами

Власти Южной Кореи активно берут на себя борьбу с нелегальными предприятиями в сфере цифровых активов. Финансовые регуляторы стремятся деактивировать несанкционированные биржи, предоставляя канал для сообщений от частных лиц о деятельности подобных организаций в стране.

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Ассоциация обмена цифровыми активами (DAXA) и Подразделение финансовой разведки (FIU) заключили партнерское соглашение для выявления всех незаконных платформ цифровых активов. В альянс включены пять основных криптовалютных бирж, таких как Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.

Сотрудничество направлено на пресечение незаконной коммерческой деятельности в отношении корейских граждан. Закон о специальной финансовой информации требует, чтобы бизнес-операторы информировали о своей деятельности, однако некоторые компании пренебрегают этими правилами.

Отчеты должны содержать достоверную информацию о бизнесе. DAXA проводит первоначальную проверку на основе предоставленных данных, а результаты передаются FIU, которая определит легальность организации и уведомит оператора о результатах.

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Это сотрудничество представляет собой важный этап в обеспечении соблюдения требований и обеспечении прозрачности в сфере виртуальных активов Южной Кореи. Партнерство подчеркивает приверженность защите местных граждан от потенциальных рисков, связанных с незаконными предприятиями в сфере виртуальных активов, и созданию ответственной экосистемы криптовалют. Представители DAXA подчеркнули, что при продолжении незаконной предпринимательской деятельности после предупреждения, FIU уведомит следственные органы.