Государственная Дума РФ может разрешить использование некоторых цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных расчетов уже в декабре

Государственная Дума России рассматривает вопрос о возможности использования цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных расчетов. Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен до конца декабря.

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По словам председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на текущий момент подготовлены поправки в законодательство, которые могут быть приняты в ближайшее время. Однако изменения начнут действовать с начала следующего года.

Аксаков подчеркнул, что ожидается активное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь. Этот шаг является частью широкого плана, направленного на разрешение международных расчетов с использованием ЦФА. Важно отметить, что такие активы будут обеспечены золотом или зерном, и уже существует поддержка со стороны зарубежных партнеров России. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство совместно с Центральным банком России работает над законопроектом для улучшения трансграничных платежей с использованием нового инструмента.

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Также стало известно, что СПБ Биржа рассматривает возможность перехода к использованию криптовалют и ЦФА. Это предоставит возможность подсанкционным российским компаниям выпускать ценные бумаги и финансовые активы для инвесторов как в России, так и за рубежом. Редакция BeInCrypto представила подробный список цифровых финансовых активов, которые в настоящее время выпускаются в России.