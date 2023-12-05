Цена биткоина в начале недели поднялась выше 41,5 тыс. долларов

Цена биткоина в начале текущей недели достигла отметки в 41,5 тыс. долларов, подчеркивая приток криптовалютных инвестиций от институциональных участников рынка за последние два года. Продолжая укрепляться в течение девяти недель подряд, вливания средств в финансовые продукты на базе биткоина усиливаются на фоне вероятности одобрения биржевых фондов на спотовый биткоин (биткоин-ETF) к 10 января следующего года, согласно оценкам аналитиков Bloomberg, составившим 90%.

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За последние пять рабочих дней в указанные финансовые инструменты поступило чистыми 346 млн долларов, причем 87% этого притока пришлось на счет инвестиционных компаний из Канады и Германии. В сравнении с этим финансовые продукты, связанные с Ethereum, лишь нарастили свой капитал за это время на 34 млн долларов, едва компенсируя снижение инвестиций в этот актив с начала текущего года. Таким образом, чистый приток средств в финансовые продукты на биткоин достигает более 1,5 млрд долларов с начала текущего года.

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Необходимо отметить, что 10 января 2024 года станет датой решения для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по заявкам на биткоин-ETF от трех компаний. Известно, что SEC проводила консультации на этот счет неоднократно, в том числе с представителями BlackRock, крупнейшего инвестиционного фонда в мире, и тремя высшими менеджерами фондовой биржи Nasdaq в Нью-Йорке. Цель этих встреч - убедить SEC в готовности к запуску биткоин-ETF в США с учетом защиты прав инвесторов в паи данного фонда.