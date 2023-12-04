Техническое подразделение Circle представило два проекта, направленных на борьбу с кражами и мошенничествами на блокчейнах, а также расширение использования платежей в стейблкоинах

Технологическое подразделение компании Circle представило два инновационных проекта, направленных на борьбу с кражами и мошенничеством в сфере блокчейн и на расширение использования стейблкоинов в сфере платежей.

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Разработанные в тесном сотрудничестве с группой прикладной криптографии Стэнфордского университета, эти проекты открывают новые перспективы для обеспечения безопасности финансовых операций и снижения рисков мошенничества в области блокчейн-технологий.

Специалисты выделяют, что с 2021 по 2023 год в результате мошенничества и взломов финансовых систем, основанных на технологии распределенного реестра, было украдено около $10 млрд. Проблемы, такие как "необратимый характер цифровых активов" и "недостаточное управление безопасностью смарт-контрактов", являются главными факторами убытков для пользователей.

Отсутствие обратимости транзакций становится преградой для широкого внедрения стейблкоинов в бизнесе. В ответ на эти вызовы, команда разработчиков представила два инновационных решения: Recoverable Token, обеспечивающий возможность отмены блокчейн-переводов, и модель "R-пулов", предоставляющая страхование и ликвидность для восстановления токенов.

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Эти инструменты, согласно специалистам Circle, могут быть адаптированы для широкого спектра финансовых и коммерческих сценариев, выходя за пределы розничных платежей. Ранее, в сентябре, компания Circle представила протокол Perimeter с открытым исходным кодом для создания токенизированных рынков кредитования, продолжая свое стремление к инновациям в области блокчейн-технологий.