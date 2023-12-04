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Биткоин продемонстрировал уверенный рывок, преодолев важный психологический барьер: его стоимость впервые с мая 2022 года превысила отметку в 42 000 долларов, установив новый годовой максимум. На текущий момент цена биткоина вернулась к отметке в 41 500 долларов.
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Возобновленный интерес к биткоину связан с выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В США возникли надежды на более раннее снижение процентных ставок, чем ожидалось. Также в информационном поле появились слухи о возможном одобрении Секретариата по ценным бумагам и биржам (SEC) спотовых биткоин-фондовых биржетрейдов (ETF) в следующем году, предположительно уже в январе.
По мнению аналитиков из Coinglass, восходящий тренд провоцировал существенные изменения на рынке. Данные свидетельствуют о том, что в период резкого движения цен общая сумма ликвидаций составила почти 85 миллионов долларов, причем примерно 75 миллионов долларов были связаны с закрытием коротких позиций. После достижения биткоином отметки в 42 000 долларов массовая распродажа вернула его к уровню в 41 000 долларов. Этому последовали другие криптовалюты, что также привело к ликвидации множества длинных позиций. Тем не менее, индикаторы показывают, что восходящий тренд сохранится на протяжении более продолжительного времени.
Рынок демонстрирует самые высокие значения с весны 2022 года: основные криптовалюты достигли новых годовых максимумов. Благодаря этому всеобщему росту общая рыночная капитализация достигла $1,55 трлн, что стало новым рекордом для 2023 года. Происходящие на рынке события существенно поднимут стоимость биткоина и привлекут внимание розничных инвесторов к криптоиндустрии.