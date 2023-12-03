VIP-трейдеры Binance заранее знали о сделке с властями по поводу выплаты штрафов в размере 4 миллиарда долларов

VIP-трейдеры Binance заранее осведомлены о сделке с властями США на сумму 4 миллиарда долларов. Исходя из информации, полученной агентством Bloomberg, на закрытом ужине в Сингапуре в сентябре они были в курсе сделки за два месяца до официального анонса. Руководство биржи подчеркнуло, что способно легко погасить штраф, обеспечив тем самым стабильность на рынке.

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Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао, хоть и не присутствовал на мероприятии, но заместитель, Ричард Тенг, вел переговоры с участниками. Согласно сообщениям Тенга в сентябре, глава региональных рынков активно участвовал в событиях, таких как Token2049 и Азиатский саммит Института Милкена.

В контексте урегулирования Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов различным американским властям и регуляторам. Личную ответственность за выплату 150 миллионов долларов в адрес Комиссии по торговле товарными фьючерсами США взял на себя Чжао.

После соглашения Чжао ушел с поста генерального директора Binance в соответствии с соглашением, в рамках которого он признал себя виновным в одном уголовном преступлении и согласился выплатить 150 миллионов долларов регулирующим органам, предотвратив таким образом дополнительные санкции.

Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что Binance уплатит 2,7 миллиарда долларов в виде гражданских денежных штрафов и возврата долгов, Чжао — 150 миллионов долларов, а бывший руководитель отдела контроля Сэмюэл Лин — 1,5 миллиона долларов в рамках предложенного соглашения.

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CFTC заявила, что дело против Binance — только начало активной кампании по преследованию биржи. Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро подчеркнула, что на американских рынках нет места несанкционированным действиям, и доступ к ним является привилегией, а не правом.