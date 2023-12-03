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Биржа криптовалют Coinbase отметила, что не планирует выпускать токен для своей L2-сети Base. Глава платформы, Брайан Армстронг, в интервью Decrypt подтвердил отклонение от предыдущих заявлений главного юриста компании о возможном выпуске токена. На текущий момент эта идея исключена.
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В сентябре в официальном профиле Base в соцсети X появилось заявление, опровергающее планы по выпуску токена. Даже на этапе запуска тестнета разработчики подчеркнули, что L2-решение не включает в себя выпуск токена, а для оплаты транзакционных комиссий используется ETH.
Армстронг отметил, что Coinbase довольна успехами Base, которая в течение нескольких месяцев стала третьей среди L2-решений с TVL около $500 млн. Компания активно работает над интеграцией Base с различными приложениями, стремясь сделать ее более универсальной и совместимой с криптосообществом.
Целью проекта является сокращение времени проведения сделок до "быстрее секунды и дешевле цента", предполагая, что 99% транзакций будут проводиться на втором уровне.
Осенью разработчики Base представили план перехода на децентрализованную модель, в результате чего L2-сеть превзошла Ethereum по числу транзакций в секунду. В октябре проект открыл исходный код смарт-контрактов и репозитариев на GitHub.