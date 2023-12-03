Биткоин-биржа Coinbase не планирует запускать токен для своей L2-сети Base

Биржа криптовалют Coinbase отметила, что не планирует выпускать токен для своей L2-сети Base. Глава платформы, Брайан Армстронг, в интервью Decrypt подтвердил отклонение от предыдущих заявлений главного юриста компании о возможном выпуске токена. На текущий момент эта идея исключена.

реклама

В сентябре в официальном профиле Base в соцсети X появилось заявление, опровергающее планы по выпуску токена. Даже на этапе запуска тестнета разработчики подчеркнули, что L2-решение не включает в себя выпуск токена, а для оплаты транзакционных комиссий используется ETH.

Армстронг отметил, что Coinbase довольна успехами Base, которая в течение нескольких месяцев стала третьей среди L2-решений с TVL около $500 млн. Компания активно работает над интеграцией Base с различными приложениями, стремясь сделать ее более универсальной и совместимой с криптосообществом.

Целью проекта является сокращение времени проведения сделок до "быстрее секунды и дешевле цента", предполагая, что 99% транзакций будут проводиться на втором уровне.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Осенью разработчики Base представили план перехода на децентрализованную модель, в результате чего L2-сеть превзошла Ethereum по числу транзакций в секунду. В октябре проект открыл исходный код смарт-контрактов и репозитариев на GitHub.