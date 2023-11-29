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Президент Euro Pacific Capital, Питер Шифф, подчеркнул свою точку зрения относительно биткоина и золота, называя криптовалюту "дешевой имитацией". Он отметил, что возможное увеличение цен на золото может совпасть с новым взлетом биткоина, добавив, что использование неудач золота в прошлом в качестве аргумента в пользу криптовалюты утратило актуальность.
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Шифф подчеркнул, что при появлении настоящего результата нет смысла придерживаться "дешевой имитации". В марте, из-за проблем Silvergate Bank, он призвал к продаже биткоина и покупке золота. Кроме того, в мае он представил свою коллекцию токенов на базе биткоина.
В июле глава Euro Pacific Capital предсказал резкое падение цифрового золота до нуля, когда его стоимость составляла $31 000.