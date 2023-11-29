Навин Гупта, управляющий директор Ripple на Ближнем Востоке и в Южной Азии, выступил на саммите AIM в Дубае, где рассказал о видение финансовой системы через пять лет

На саммите AIM в Дубае выступил Навин Гупта, управляющий директор Ripple на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Гупта обсудил стирание границ между фиатными деньгами и криптовалютами, предвидя будущее, где стейблкоины, такие как USDT и USDC, станут неотъемлемой частью традиционных валют.

реклама

Он подчеркнул, что снижение транзакционных издержек сделает перемещение ценностей практически беспрепятственным, ускоряя оборот денег и способствуя экономическому росту. На примере транзакции между Оманом и ОАЭ он показал, как нынешняя платежная система приводит к 30-дневной потере капиталоотдачи.

Гупта выделил переход Ripple от узкой специализации в области криптовалютных платежей к позиционированию себя как универсального магазина для учреждений, занимающихся криптовалютами. Он подчеркнул, что компания разрабатывает решения для различных потребностей учреждений, включая токенизацию, платежи и хранение.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В завершение дискуссии Гупта предсказал внушительное увеличение размеров криптоиндустрии в 100 раз в ближайшие годы. Он подчеркнул важность инфраструктуры, сравнивая с эпохой золотой лихорадки, и отметил, что компании, предоставляющие необходимые инструменты и платформы, будут успешными. XRP, как ключевой актив в инфраструктуре Ripple, получил прогнозируемо блестящее будущее в эволюции финансового ландшафта.