Популярный в криптосообществе трейдер и аналитик Питер Брандт, которому неоднократно удавалось верно предсказать движения рынка, видит потенциал роста акций популярной криптобиржи Coinbase

Популярный криптотрейдер и аналитик Питер Брандт высказал свое видение будущего акций Coinbase, первой криптобиржи, ставшей публичной в США. Брандт выделил на графике формацию "голова и плечи", считая ее сигналом возможного роста ценных бумаг.

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Coinbase, начав свой путь с $430, к маю 2022 года упала до $40 и стабилизировалась на уровне $128. Полагают, что акции биржи тесно связаны с динамикой биткоина, повторяя его тренды.

В последние месяцы, на фоне общего роста рынка цифровых активов, акции Coinbase показывают положительную динамику. Основными катализаторами стали ожидания одобрения первого спотового биткоин-ETF в США и предстоящий халвинг биткоина в 2024 году.

Стоит отметить, что высокая корреляция с курсом биткоина может подтолкнуть криптобиржу к дальнейшему росту при стабильном рынке цифровых активов.

Тем не менее, Coinbase остается под пристальным взглядом SEC, который в июне 2023 года подал в суд на биржу, обвиняя в сокрытии информации и других нарушениях. Команда платформы активно работает над установлением прозрачных норм регулирования.

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В конце ноября 2023 года стало известно, что американские регуляторы обратились к Coinbase для получения данных, которые могут повлиять на другую криптобиржу — Bybit. Это может иметь важные последствия для динамики рынка.