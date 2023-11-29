Создатель крупнейшей мемной криптовалюты Dogecoin Билли Маркус, известный как Shibetoshi Nakamoto, раскритиковал DAO за их структуру и усомнился в их долгосрочной жизнеспособности

Создатель Dogecoin, известный как Shibetoshi Nakamoto (Билли Маркус), высказал резкую критику децентрализованных автономных организаций (DAO). В своем твите он подчеркнул, что DAO, функционирующие без центрального управления, часто демонстрируют недостаточную эффективность и предрек их неизбежный провал. По словам Маркуса, в криптосообществах преобладает стремление к моментальной прибыли, и реальная ценность утрачивается в поиске хайпа.

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Билли Маркус высказал свою позицию в ответ на высказывание Джейсона Калаканиса, поддерживающего невзаимозаменяемые токены (NFT) и DAO. Маркус с сомнением отнесся к этим технологиям, считая, что криптосообщества сегодня больше ориентированы на быстрые выгоды, чем на создание чего-то стойкого.

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Это высказывание Маркуса стало частью его широкого взгляда на криптовалютную индустрию. В прошлом году он назвал весь рынок криптовалют "нездоровой смесью оптимизма и паники". Это вторжение в область DAO является лишь подтверждением его убеждения в недостаточной устойчивости текущих тенденций в криптовалюте, где доминируют краткосрочные выгоды над стратегической ценностью.