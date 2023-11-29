По данным команды аналитиков банка Standard Chartered, возглавляемой Джеффом Кендриком, первая криптовалюта может достигнуть $100 000 уже к концу следующего года

В соответствии с данными аналитической группы Standard Chartered, возглавляемой Джеффом Кендриком, прогнозируется, что первая криптовалюта, биткоин, достигнет отметки в $100 000 к концу следующего года. Команда экспертов предсказывает, что ключевым стимулом для этого станет одобрение биткоин-ETF в США, вероятно, раньше, чем ожидалось.

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Прогнозируется, что несколько ETF на биткоин получат одобрение уже в первом квартале 2024 года, что, в свою очередь, откроет путь для институциональных инвестиций в биткоин и эфир. В апреле текущего года команда аналитиков Standard Chartered предсказывала рост биткоина до $100 000.

Эксперты отмечают, что динамика BTC соответствует ожиданиям, и его доминирование остается стабильным. Ожидается, что перед наступлением халвинга произойдет заметный рост цен, что, по их мнению, сделает возможным достижение отметки в $100 000 к концу 2024 года.

Управляющий партнер и генеральный директор 10T Holdings, Дэн Тапиеро, также выражает уверенность в том, что биткоин, достигнув отметки в $100 000, становится все более привлекательным средством сохранения капитала.

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Согласно новому отчету аналитической компании Bernstein, биткоин в перспективе может превратиться в глобальный макрополитический актив с рыночной капитализацией более $3 трлн.