Цена BNB значительно снизилась на прошлой неделе, сформировав большую медвежью свечу

Цена криптовалюты Binance Coin (BNB) резко снизилась на прошлой неделе, что привело к формированию медвежьего тренда. Несмотря на этот негативный тренд, стоит отметить, что BNB все еще удерживает свою позицию выше важного горизонтального уровня поддержки. Анализ данных показывает, что в июне 2022 года BNB успешно отразила падение, восстановившись после встречи с долгосрочной горизонтальной зоной поддержки.

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В июле 2023 года цена кратковременно опустилась ниже этой зоны, но быстро восстановилась. На прошлой неделе токен достиг своего максимального значения, поднимаясь до отметки $275. Однако, несмотря на это, цена не смогла удержать свой рост, что сопровождалось формированием медвежьего тренда с длинным верхним фитилем.

В криптовалютной торговле трейдеры активно используют индекс относительной силы (RSI) для оценки перекупленности или перепроданности актива. На недельном графике RSI отскочил от отметки 50, параллельно с падением цены до уровня $275. На цену BNB оказал влияние отрицательный новостной фон вокруг криптобиржи Binance, которая столкнулась с репрессиями со стороны властей США. Основатель биржи Чанпэн Чжао покинул все свои посты и ожидает судебного разбирательства в США.

Несмотря на медвежий тренд на недельном графике, дневной график предоставляет определенные надежды на возможный разворот тренда. Цена удерживается выше важной зоны поддержки в $225 и может формировать двойное дно, что считается бычьим сигналом.

Дополнительный анализ указывает на скрытую бычью дивергенцию RSI на дневном графике, что свидетельствует о возможном продолжении восходящего тренда. Тем не менее следует отметить, что индикатор находится ниже отметки 50. В случае восстановления цены возможен рост на 13%, достигнув следующего уровня сопротивления в $260.

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Закрытие цены BNB ниже области $225 на дневном графике может указывать на продолжение коррекции с возможным снижением на 11% до ближайшего уровня поддержки в $205.