реклама
Жители Испании, владеющие криптовалютами на зарубежных платформах, обязаны до 31 марта 2024 года задекларировать свои активы. Agencia Tributaria объявило об инновационной форме налоговой декларации, предназначенной для учета виртуальных активов граждан на международных криптоплатформах.
реклама
Согласно налоговым нормам, частные и корпоративные налогоплательщики обязаны детально указать сумму средств, находящихся на их криптосчетах за рубежом, на 31 декабря 2023 года. Новые требования вступают в силу с начала 2024 года.
На первом этапе новой системы налоговой отчетности подлежат декларированию иностранные криптоактивы, превышающие 50 000 евро. Первый вице-премьер Надя Кальвиньо, исполняющая обязанности министра экономики и цифровой трансформации Испании, высказала намерение ускорить внедрение единых европейских правил крипторегулирования MiCA.