Жители Испании, владеющие любыми криптовалютами на не зарегистрированных в стране платформах, должны будут задекларировать активы до 31 марта 2024 года

Жители Испании, владеющие криптовалютами на зарубежных платформах, обязаны до 31 марта 2024 года задекларировать свои активы. Agencia Tributaria объявило об инновационной форме налоговой декларации, предназначенной для учета виртуальных активов граждан на международных криптоплатформах.

реклама

Согласно налоговым нормам, частные и корпоративные налогоплательщики обязаны детально указать сумму средств, находящихся на их криптосчетах за рубежом, на 31 декабря 2023 года. Новые требования вступают в силу с начала 2024 года.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На первом этапе новой системы налоговой отчетности подлежат декларированию иностранные криптоактивы, превышающие 50 000 евро. Первый вице-премьер Надя Кальвиньо, исполняющая обязанности министра экономики и цифровой трансформации Испании, высказала намерение ускорить внедрение единых европейских правил крипторегулирования MiCA.