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Canaan получила лицензию на майнинг биткоина в Казахстане
В середине ноября майнинговая компания Canaan получила в Казахстане лицензию на осуществление деятельности по добыче криптовалют

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В ноябре текущего года майнинговая фирма Canaan успешно завершила процесс лицензирования для добычи криптовалют в Казахстане, как подчёркнуто в её финансовом отчёте за третий квартал 2023 года.

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Сотрудничая с партнёрами, организация намерена возобновить свою деятельность по эксплуатации майнинговых ферм к концу 2023 года. Следует отметить, что это решение принято после закрытия ферм в Казахстане, что привело к резкому спаду выручки в третьем квартале на 79,5%, достигнув $3,3 миллиона, по сравнению с предыдущим периодом.

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Важно напомнить, что Canaan начала свою майнинговую деятельность в Казахстане в июне 2021 года под брендом Avalon Made. Компания вынуждена была отключить оборудование в стране в июле 2023 года, имеющее общий хешрейт в 2 EH/s, и временно остановить мощности для добычи биткоина с августа из-за новых требований обязательного лицензирования.

#newsweek #news.ru
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