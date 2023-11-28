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Криптомайнинговая компания Phoenix Group переносит листинг своих акций на Фондовой бирже Абу-Даби с 4 на 5 декабря в связи с Национальным днём Объединения Арабских Эмиратов. Это решение принято для обеспечения полного участия в событии, приуроченном к 2 декабря, в связи с чем 3-4 декабря выходные дни. Корпорация подчеркивает, что перенос направлен на обеспечение участия в листинге, который состоится 5 декабря 2023 года.
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На прошлой неделе Phoenix Group успешно провела IPO, привлекая около 907,4 млн. Первичное предложение ценных бумаг вызвало высокий спрос, что, вероятно, повлияло на решение о переносе листинга. Phoenix Group является одной из крупнейших майнинговых компаний на Ближнем Востоке.
ОАЭ в настоящее время являются благоприятной юрисдикцией для криптобизнеса, внедряя различные инициативы, включая создание свободных зон, ориентированных на индустрию Web 3.0.
Как сообщалось ранее на Crypto.ru, компании Foundry и Antpool лидируют в сегменте криптовалютного майнинга, обеспечив более 53% общего мирового уровня хеширования. Возникают вопросы о децентрализации в сфере цифровых активов.
Интересно, что Antpool опередила своего ключевого конкурента, активно увеличив вычислительные мощности в азиатском регионе.