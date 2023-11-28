Криптовалютный рынок снижается, но в сообществе по-прежнему считают, что со дня на день начнется мощный бычий тренд

Криптовалютный рынок переживает период падения, но в сообществе сохраняется уверенность в предстоящем росте. Аналитики подчеркивают важность рассмотрения возможности приобретения альткоинов перед началом долгосрочного восходящего тренда.

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Альткоины продолжают демонстрировать нисходящую тенденцию, однако криптоэксперты утверждают, что такая динамика может предоставить инвесторам перспективы для приобретения монет перед предстоящим периодом значительного роста.

Обращение внимания аналитиков к альткоинам стало более активным после недавнего ралли, при котором общая рыночная стоимость этих цифровых активов достигла $1,5 трлн, отметив максимум за последние полтора года.

Криптотрейдер Джейкоб Кэнфилд предостерегает от поспешных выводов о наступлении альтсезона, указывая на рост стоимости альткоинов в долларовом выражении при одновременном снижении их цены по отношению к биткоину.

Доля биткоина в общем объеме рынка на текущий момент составляет 52,8%, согласно данным Tradingview, и в течение текущего месяца этот показатель снизился в связи с ростом стоимости альткоинов.

Анализ графика "общая капитализация минус биткоин" свидетельствует о появлении признаков предстоящего альтсезона. Криптоаналитик с никнеймом Muro утверждает, что дно еще не достигнуто, особенно в отношении Ethereum.

Криптотрейдер Jelle добавляет, что несмотря на положительный рост альткоинов за последние недели, они сталкиваются с сопротивлением, но возможность коррекции и бычьего прорыва кажется перспективной.

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Общая капитализация криптовалютного рынка остается почти неизменной, составляя $1,4 трлн по данным CoinMarketCap. Наибольший прирост показывают Solana (SOL), Toncoin (TON) и Uniswap (UNI), укрепившись на 2-3%, в то время как потери отмечаются у Tron (TRX), Bitcoin Cash (BCH) и Aptos (APT).