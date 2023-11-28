Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Когда покупать альткоины, чтобы успеть на альтсезон
Криптовалютный рынок снижается, но в сообществе по-прежнему считают, что со дня на день начнется мощный бычий тренд

реклама

Криптовалютный рынок переживает период падения, но в сообществе сохраняется уверенность в предстоящем росте. Аналитики подчеркивают важность рассмотрения возможности приобретения альткоинов перед началом долгосрочного восходящего тренда.

реклама

Альткоины продолжают демонстрировать нисходящую тенденцию, однако криптоэксперты утверждают, что такая динамика может предоставить инвесторам перспективы для приобретения монет перед предстоящим периодом значительного роста.

Обращение внимания аналитиков к альткоинам стало более активным после недавнего ралли, при котором общая рыночная стоимость этих цифровых активов достигла $1,5 трлн, отметив максимум за последние полтора года.

Криптотрейдер Джейкоб Кэнфилд предостерегает от поспешных выводов о наступлении альтсезона, указывая на рост стоимости альткоинов в долларовом выражении при одновременном снижении их цены по отношению к биткоину.

Доля биткоина в общем объеме рынка на текущий момент составляет 52,8%, согласно данным Tradingview, и в течение текущего месяца этот показатель снизился в связи с ростом стоимости альткоинов.

Анализ графика "общая капитализация минус биткоин" свидетельствует о появлении признаков предстоящего альтсезона. Криптоаналитик с никнеймом Muro утверждает, что дно еще не достигнуто, особенно в отношении Ethereum.

Криптотрейдер Jelle добавляет, что несмотря на положительный рост альткоинов за последние недели, они сталкиваются с сопротивлением, но возможность коррекции и бычьего прорыва кажется перспективной.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Общая капитализация криптовалютного рынка остается почти неизменной, составляя $1,4 трлн по данным CoinMarketCap. Наибольший прирост показывают Solana (SOL), Toncoin (TON) и Uniswap (UNI), укрепившись на 2-3%, в то время как потери отмечаются у Tron (TRX), Bitcoin Cash (BCH) и Aptos (APT).

#newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Артур Хейс: «Сотрудничество США и Китая может благоприятно повлиять на рост биткоина»
Граждан Испании обязали задекларировать зарубежные криптоактивы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
41
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
36
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
27
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
11
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
12
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
4
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
13
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
+
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
6
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
3

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
321
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
27
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
13
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
19
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
34
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
23:25
О как. TSMC все заводы нвидии чтоли подарит? А как еще она станет крупнейшим производителем чипов, если сейсас она их только рисует.
Председатель TSMC: NVIDIA станет крупнейшей в мире компанией по производству чипов
REY_B_
23:17
Чтобы США сбалансировать бюджет, ем надо урезать расходы вдвое. А это значит, что им придётся уйти из региона. А значит Иран остаётся в регионе за главного. А резать расходы США по факту уже начали. И...
Тегеран подтвердил покупку у России Су-35, Ми-28 и Як-130
devchidable
23:13
У тебя столько фанатов =)
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
Игорь Маскаев
23:09
Какие вы жалкие.. кто-то где то написал что ракета имба и теперь всех победим и всё "всем куськину мать покажем!", "дааа, вот Китай нашу мощь признает!". И никто даже не полезет смотреть что это Sohu ...
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
REY_B_
23:00
Советский "Буран" на автопилоте как бы в Космос слетал, вернулся и сел. Так что сейчас всем лётчикам больших самолётов прямо приписано садиться на автопилоте. И это даже уже официальная проблема, что ...
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
ev_rus
22:59
Один ни один корабль в море не воин, плюс против коллективного западного дурачья. На урине то видимо уже даже катеров не осталось, куда там до чего то крупного.
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
ev_rus
22:57
Уже давно сидишь, по уши в Трухе. Пока в России эти производства по регионам пашут в три смены. Ну а что, далеко ходить даже не надо, жопу поднять, да с укр территории пройти немного через границу, Бе...
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
REY_B_
22:56
Да не вопрос. - Если кто-то сможет удержать книгу на острие карандаша, когда его толкают под локоть, то и самолёт он посадит. Процесс примерно тот же "удержать предмет на силе, направленной снизу.". И...
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
Infarcire
22:55
Как хорошо что чуть больше года назад взял себе ее за 130)))
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
Алексей Кудрявцев
22:54
б/у
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем