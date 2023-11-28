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Частные криптовалюты провалили проверку на финансовую устойчивость, согласно высказыванию главы Монетарной авторитетной службы (MAS) Рави Менона, передает Bloomberg.
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В ходе дискуссии в Гонконге Менон, руководитель центробанка Сингапура, выделил три ключевых элемента будущей денежно-кредитной системы:
1. Цифровая валюта центрального банка (CBDC);
2. Токенизированные банковские обязательства;
3. "Хорошо регулируемые" стейблкоины.
Менон отметил, что частные цифровые валюты не являются средством сохранения средств, а используются людьми для операций с долларами.
Регуляторы в свою очередь идут в направлении создания стейблкоинов, обеспеченных государственными бумагами или фиатными валютами, с тем чтобы использовать деньги в узком смысле.
Резервный банк Индии выразил оптимизм относительно будущего цифровых валют центральных банков при условии их соответствия потребностям пользователей и использования доступной инфраструктуры.
Однако он подчеркнул ряд проблем, таких как конфиденциальность данных, кибербезопасность и устойчивость, которые необходимо решить для доверия к цифровым валютам центральных банков наравне с физическими деньгами.
Напомним, что в июле стало известно о переговорах центробанка Индии по использованию цифровой рупии с 18 странами. MAS завершило разработку нормативного фреймворка для стейблкоинов в августе.