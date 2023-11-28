Частные криптовалюты провалили тест на фундаментальные финансовые услуги и не задержатся в монетарном пространстве





Частные криптовалюты провалили проверку на финансовую устойчивость, согласно высказыванию главы Монетарной авторитетной службы (MAS) Рави Менона, передает Bloomberg.

реклама

В ходе дискуссии в Гонконге Менон, руководитель центробанка Сингапура, выделил три ключевых элемента будущей денежно-кредитной системы:

1. Цифровая валюта центрального банка (CBDC);

2. Токенизированные банковские обязательства;

3. "Хорошо регулируемые" стейблкоины.

Менон отметил, что частные цифровые валюты не являются средством сохранения средств, а используются людьми для операций с долларами.

Регуляторы в свою очередь идут в направлении создания стейблкоинов, обеспеченных государственными бумагами или фиатными валютами, с тем чтобы использовать деньги в узком смысле.

Резервный банк Индии выразил оптимизм относительно будущего цифровых валют центральных банков при условии их соответствия потребностям пользователей и использования доступной инфраструктуры.

Однако он подчеркнул ряд проблем, таких как конфиденциальность данных, кибербезопасность и устойчивость, которые необходимо решить для доверия к цифровым валютам центральных банков наравне с физическими деньгами.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Напомним, что в июле стало известно о переговорах центробанка Индии по использованию цифровой рупии с 18 странами. MAS завершило разработку нормативного фреймворка для стейблкоинов в августе.