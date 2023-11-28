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Глава 10T Holdings, Дэн Тапиеро, предвидит неизбежный рост биткоина, прогнозируя следующий бычий тренд к 2025 году и утверждая, что курс криптовалюты превысит отметку в $100 000. По его мнению, биткоин становится всё более привлекательным средством сохранения капитала, дополняя традиционные активы.
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Тапиеро выдвигает идею о том, что биткоин может стать ключевым компонентом инвестиционного портфеля наряду с недвижимостью и искусством. В своем предыдущем прогнозе в апреле, он оценивал курс биткоина в $300 000, но даже этот прогноз ему кажется скромным. Он выделяет, что отрицательные ставки по облигациям США будут сигналом для роста биткоина.
Аналитик Matrixport, Маркус Тилен, прогнозирует рост биткоина до $40 000 после соглашения между криптобиржей Binance и американскими властями. Такие перемены в отношениях становятся ключевым фактором в динамике крипторынка.