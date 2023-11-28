Управляющий партнер и гендиректор 10T Holdings уверен в неизбежном росте стоимости первой в мире криптовалюты

Глава 10T Holdings, Дэн Тапиеро, предвидит неизбежный рост биткоина, прогнозируя следующий бычий тренд к 2025 году и утверждая, что курс криптовалюты превысит отметку в $100 000. По его мнению, биткоин становится всё более привлекательным средством сохранения капитала, дополняя традиционные активы.

реклама

Тапиеро выдвигает идею о том, что биткоин может стать ключевым компонентом инвестиционного портфеля наряду с недвижимостью и искусством. В своем предыдущем прогнозе в апреле, он оценивал курс биткоина в $300 000, но даже этот прогноз ему кажется скромным. Он выделяет, что отрицательные ставки по облигациям США будут сигналом для роста биткоина.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Аналитик Matrixport, Маркус Тилен, прогнозирует рост биткоина до $40 000 после соглашения между криптобиржей Binance и американскими властями. Такие перемены в отношениях становятся ключевым фактором в динамике крипторынка.