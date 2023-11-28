реклама
Банк Standard Chartered Bank предвидит, что курс биткоина к 2024 году достигнет отметки в $120 тыс. В ходе проведенного анализа активности биткоин-майнеров на рынке выявлено, что продажи ведущей криптовалюты сокращаются. Этот фактор стал основой для прогноза увеличения стоимости биткоина в ближайшие годы.
реклама
Эксперты банка оценивают, что курс биткоина может колебаться в пределах $50-100 тыс. до конца текущего года. Их прогнозы основываются на предварительном анализе, проведенном в апреле, когда аналитики связали возможный рост криптовалюты с мартовским банковским кризисом в США. Исходный прогноз в $100 тыс. был скорректирован в июле до $50 тыс., а затем повышен до $120 тыс. согласно ноябрьским прогнозам.
Одним из ключевых факторов, влияющих на рост цены биткоина, является увеличение рентабельности майнерского бизнеса. Внедрение современного оборудования позволяет майнерам сокращать объем продаж, что, вероятно, приведет к дополнительному подъему курса. Этот тренд, по мнению экспертов, усилится после халвинга весной следующего года, когда объем эмиссии биткоина будет уменьшен вдвое.
Дополнительным стимулом для роста курса биткоина в банке Standard Chartered Bank называют возможное одобрение биткоин-ETF в США в 2024 году. Эксперты считают, что это также может оказать положительное влияние на динамику цены криптовалюты.