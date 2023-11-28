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28 ноября 2012 года в сети Биткоина состоялся первый халвинг
28 ноября 2012 года состоялся первый халвинг в сети Биткоина, согласно данным CoinWarz

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28 ноября 2012 года в сети Биткоина был зафиксирован исторический момент – произошел первый халвинг. Согласно данным CoinWarz, это событие привело к существенному уменьшению вознаграждения за блок с 50 до 25 Биткоинов.

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Халвинг, осуществленный на высоте блока 210 000, стал результатом встроенного в программное обеспечение блокчейна механизма. Воздействие этого процесса было немедленным – цена Биткоина поднялась с 11,7 до 13,3 долларов, а в конечном итоге достигла уровня в 13,4 доллара к концу года, согласно CoinMarketCap.

Механизм халвинга заложен в основу программного обеспечения блокчейна, регулирующего скорость создания новых Биткоинов. Этот процесс требует от компьютеров в сети конкурировать за проверку транзакций (майнинг) и вознаграждает их новыми Биткоинами, уменьшая прирост вдвое каждые 210 000 блоков.

Следующий халвинг Биткоина ожидается в апреле 2024 года, когда количество блоков достигнет 740 000. Вознаграждение за блок упадет с 6,25 до 3,125 Биткоинов. Точная дата халвинга остается неизвестной из-за переменного времени генерации новых блоков, в среднем каждые десять минут.

Этот цикл сокращения предложения Биткоинов вдвое предусматривает обновление примерно каждые четыре года, пока сеть не достигнет максимального лимита в 21 миллион монет. Последний халвинг произошел 11 мая 2020 года, снизив вознаграждение с 12,5 до 6,25 Биткоинов за блок.

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Эти регулярные сокращения создают оптимистичный сценарий для цены Биткоина, подтвержденный предыдущими циклами в 2012 и 2016 годах. Несмотря на временные колебания, после халвинга цена продолжает расти, хотя влияние следующего сокращения остается предметом дебатов. Спрос и конкуренция с другими криптовалютами существенно изменились с момента последнего халвинга в 2020 году, делая перспективы цены Биткоина сложными для прогнозирования.

#news.ru
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