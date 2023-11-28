Экс-глава Binance Чанпэн Чжао (CZ) раскрыл подробности своей деятельности после ухода из Binance

Бывший руководитель криптобиржи Binance, Чанпэн Чжао (CZ), раскрыл аспекты своей деятельности после ухода из компании.

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В сообщении, опубликованном на X (предыдущий Twitter), Чжао отметил: «Изучаю биотехнологии и рассматриваю возможности использования криптовалюты для ускорения финансирования исследований».

23 ноября аккаунт Чжао на X временно стал недоступен, однако позднее был восстановлен. 21 ноября Binance и ее основатель были объявлены виновными по нескольким обвинениям, что привело к отставке Чжао. Криптобиржа также согласилась уплатить рекордный корпоративный штраф в размере $4,3 млрд.

Чжао был освобожден под залог в $175 млн, но прокуратура США запросила запрет на его выезд из страны, опасаясь, что бывший руководитель может уклониться от наказания.

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Несмотря на отставку Чжао и финансовые санкции, аналитики Matrixport, Bernstein и JPMorgan высказали уверенность в том, что Binance сохранит свое лидерство среди криптовалютных бирж.