Он отметил, что из-за волатильности цифровых активов, их роль как надежного средства для сохранения сбережений под сомнением, их основное предназначение – объекты быстрой спекуляции

Глава Центрального банка Сингапура, Рави Менон, подчеркнул, что эра криптовалют подходит к завершению, так как они не выдерживают основных проверок в сфере финансовых услуг. По его мнению, в скором времени цифровые активы уступят позиции другим формам, более устойчивым и перспективным, согласно информации, представленной в Bloomberg.

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Три ключевых элемента будущей финансовой системы, выделенные Меноном, включают цифровые валюты центральных банков (ЦБЦВ), токенизированные банковские обязательства и стейблкоины с эффективным регулированием. Он отметил, что из-за волатильности цифровых активов, их роль как надежного средства для сохранения сбережений под сомнением, их основное предназначение – объекты быстрой спекуляции.

Менон подчеркнул, что мировые регуляторы активно разрабатывают правовые рамки для стейблкоинов, представляющих собой активы, обеспеченные высококачественными государственными бумагами или фиатными средствами. Он отметил их привлекательность и перспективность в виде токенов, используемых для инновационных приложений.

Глава ЦБ Сингапура подчеркнул, что хотя ЦБЦВ обещают быть успешными, необходимо решить вопросы конфиденциальности данных, кибербезопасности и устойчивости для создания доверия к ним наравне с традиционной физической валютой.

Резервный банк Индии, включенный в число финансовых организаций, запустивших ЦБЦВ в пилотном режиме, считает, что возможности цифровых валют можно расширить, включив в них операции на межбанковском денежном рынке.

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Аналитики отмечают активный рост рынка токенизированных активов и прогнозируют его достижение $10 трлн к концу текущего десятилетия. Традиционные финансовые институты широко внедряют технологию блокчейн, и общий объем сектора на данный момент составляет $116 млрд, с Ethereum, Tron и Solana в числе лидеров.