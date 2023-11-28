Стейблкоин TrueUSD (TUSD) утратил привязку к доллару США

Стейблкоин TrueUSD (TUSD) отклонился от фиксации курса к доллару США, согласно данным Coinmarketcap. Котировки актива упали до $0,995 на различных криптовалютных биржах, а текущая торговля осуществляется на уровне $0,997, при рыночной капитализации $3,16 млрд.

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Аналитик Kaiko, Рияд Кэри, выделяет значительные продажи TrueUSD, отмечая ордер в размере $3 млн. Вспоминая события мая 2023 года, связанные с появлением торговли TUSD на Binance, июньским снижением цены до $0,8 на Binance.US, а также предполагаемым разрывом связи с Prime Trust, можно предположить влияние этих факторов на текущую ситуацию.

В контексте использования сети Tron группировками Хезболла и ХАМАС для финансирования, вероятно, стал фактором в снижении стоимости TUSD в ноябре. По данным Reuters, организации предпочитают Tron биткоину. Основатель Tron, Джастин Сан, подчеркивает, что компания против финансирования террористических группировок и придерживается принципов децентрализации и безопасности активов.

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Минфин США призывает криптокомпании прекратить незаконное финансирование террористов, в то время как в Европе рассматривается законопроект об ужесточении проверок криптотранзакций.