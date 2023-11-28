По данным Scam Sniffer, свыше 99 000 пользователей пострадали от атак, общий ущерб составил $60 миллионов.

Функция Create2 в сети Ethereum позволяет злоумышленникам создавать большое количество адресов смарт-контрактов, обманывая легитимные адреса кошельков. По данным Scam Sniffer, свыше 99 000 пользователей пострадали от атак, общий ущерб составил $60 миллионов.

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Эксперты отмечают, что было обнаружено множество атак, в которых использовалась функция Create2 в блокчейне Ethereum для создания смарт-контрактов.

В отличие от предыдущей версии Create, создающей новые адреса на основе исходного адреса и случайного числа, Create2 позволяет заранее определить адрес до развертывания контракта. Эта особенность позволяет злоумышленникам создавать новые адреса контрактов, которые обходят систему обнаружения мошенничества в цифровых кошельках.

Схема, получившая название "address poisoning" или "отравление адреса", заключается в генерации большого количества адресов и выборе тех, которые максимально похожи на легитимные адреса, что увеличивает вероятность успешного обмана.

За последние несколько месяцев Scam Sniffer зафиксировала десятки атак, при которых пользователи потеряли 3 миллиона долларов. Однако на данный момент разработчики блокчейна не предприняли конкретных шагов по устранению данной уязвимости.

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Несмотря на известность проблемы, Виталий Бутерин не высказал конкретных планов по ее решению, отметив, что устранение всех проблем блокчейна Ethereum может занять несколько десятилетий.