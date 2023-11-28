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bitcoin
В Украине разоблачили хакеров с доходом более $82 млн
Киберполиция Украины совместно с правоохранителями Норвегии, Франции, Германии и США разоблачила хакерскую группировку, атаковавшую серверы ведущих мировых компаний

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Киберполиция Украины, совместно с правоохранительными структурами Норвегии, Франции, Германии и США, раскрыла хакерскую группировку, атаковавшую серверы крупнейших мировых компаний. Ущерб от их деятельности за период с 2018 года превысил 3 миллиарда гривен (более $82 миллионов).

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Созданные группировкой вирусы-шифровальщики заразили более 1000 серверов предприятий в Европе и Северной Америке. Хакеры требовали выкуп в криптовалютах за разблокировку данных, в частности, за восстановление работы одной из ведущих химических компаний Нидерландов они запросили 450 BTC.

Лидера хакерской группировки, 32-летнего человека, и четырех его сообщников идентифицировали правоохранители. Проведено более 30 обысков в различных областях Украины. Изъята компьютерная техника, автомобили, банковские и сим-карты, электронные носители информации, а также около 4 миллионов гривен наличными и криптовалюты. Вопрос об аресте изъятого имущества находится в стадии решения.

Полиция начала уголовное производство по фактам несанкционированного вмешательства в работу информационных систем, создания вредоносных программ и вымогательства. Трем фигурантам предъявлено подозрение.

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Следствие продолжается, ведется розыск остальных членов группировки. В контексте увеличения преступлений в сфере криптовалют, за 2023 год в правоохранительные органы Украины поступило более 1500 заявлений.

#newsweek #news.ru
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