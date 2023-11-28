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Уровень хешрейта в сети биткоина переживает заметный рост, который, вероятно, объясняется активными закупками криптовалюты со стороны поставщиков ETF, вроде BlackRock, у майнеров. Эксперт, известный как PlanB, высказал мнение о том, что эти закупки осуществляются напрямую через майнеров, а не на централизованных биржах. По его оценке, влияние на цену биткоина от этих операций будет невелико, в отличие от заметного влияния на хешрейт, что может обусловить текущую ситуацию.
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Подчеркнем, что сложность майнинга биткоина достигла нового исторического максимума, продемонстрировав шестой подряд рост. С сентября 2023 года средний хешрейт увеличился на более чем 19%.
На данный момент хешрейт составляет 488,89 EH/s по данным BTC.com. В сравнении с 19 сентября 2023 года, когда хешрейт был на уровне 408,88 EH/s, видно значительное увеличение этого параметра.
Обсуждение вокруг замечания PlanB о том, что покупки криптовалюты через майнеров оказывают меньшее влияние на цену, чем продажи, вызвало разногласия. Некоторые эксперты утверждают, что место сделки не влияет на цену актива.
В ответ на возражения PlanB подчеркнул, что сокращение спроса на биржах оказывает отложенное воздействие на цену, в то время как уменьшение предложения более непосредственно влияет на стоимость актива. По его мнению, поставщики ETF, вероятно, закупают криптовалюту по более выгодным ценам.
PlanB, известный своей моделью Stock-to-Flow (S2F), ранее успешно предсказывал цены на биткоин, вплоть до ноября 2021 года, в период глобального обвала криптовалют. Стоит отметить, что его модель стала объектом критики со стороны Виталика Бутерина, который назвал ее "фальшивкой", придающей ложное чувство уверенности. В ответ PlanB подчеркнул свою ответственность за предоставленные прогнозы и отметил, что S2F и другие его модели распространяются бесплатно.