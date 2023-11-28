Многие специалисты сходятся во мнении, что индустрия Web 3.0 с течением времени будет планомерно расширять свою целевую аудиторию

Эксперты прогнозируют постепенное расширение аудитории в индустрии Web 3.0 в будущем. Особое внимание привлекают блокчейн-игры, согласно представителю Immutable Games, Дженнифер Поулсон. По ее словам, привлечение новых пользователей становится ключевым фактором для долгосрочного развития игр в рамках Web 3.0.

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Специалисты рекомендуют сосредотачиваться на создании проектов, привлекательных для розничных потребителей, учитывая, что в мире уже более 3 миллиардов активных геймеров на платформах Web 2.0.

Последние данные от Coda Labs показывают, что большинство розничных игроков относится к криптовалютам и NFT достаточно нейтрально, согласно результатам стратегического исследования компании.

По мнению Поулсон, взаимодействие с ведущими издателями и студиями может стать определяющим фактором для успеха блокчейн-игр в долгосрочной перспективе. Она подчеркнула, что необходимо тесное сотрудничество с крупными издателями, чтобы четко определить, когда и как интегрировать элементы Web 3.0.

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В начале текущего месяца появились слухи о возможном внедрении механики Play-to-Earn в новой части Grand Theft Auto от Rockstar. Представители студии пока не комментировали эту информацию, однако они подчеркнули, что GTA VI обещает стать революцией в глобальной игровой индустрии. Стоит отметить, что за последние 10 лет GTA V стала наиболее успешным проектом Rockstar, принеся более 8 миллиардов долларов от продаж.