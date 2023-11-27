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bitcoin
Криптофонды зафиксировали приток $346 млн за неделю
Приток в криптовалютные инвестиционные продукты с 18 по 24 ноября составил $346 млн — крупнейший показатель за последние девять недель

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Приток в криптовалютные инвестиционные продукты за неделю с 18 по 24 ноября достиг $346 млн, установив рекорд за последние девять недель. Этот всплеск связан с предстоящим запуском спотового ETF в США и стал самым масштабным событием с окончания бычьего рынка в 2021 году.

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Общая сумма активов под управлением (AUM) выросла до $45,3 млрд благодаря сочетанию увеличения цен и притока капитала. Инвесторы направили $311,5 млн в продукты, связанные с биткоинами, что в два раза превышает предыдущую неделю, а с начала года приток составил более $1,5 млрд.

Структуры, позволяющие открывать шорт-позиции по биткоину, показывают отток средств в размере $0,9 млн в третью неделю подряд. Фонды Ethereum привлекли $33,5 млн, против $3,3 млн в предыдущем периоде. Приток в эфириальные активы за четыре недели достиг $103 млн, компенсируя отток средств в текущем году. Инвестиции в инструменты на базе Solana, Polkadot и Chainlink составили $3,5 млн, $0,8 млн и $0,6 млн соответственно. K33Research зафиксировали исторический максимум активов в биткоин-продуктах — 204 170 BTC.

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Напомним, аналитики Matrixport предсказывают "неизбежный" прорыв биткоина через $40 000 после разрешения проблем с Binance и ее бывшим CEO Чанпэном Чжао, о которых объявили власти США.

#news.ru
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