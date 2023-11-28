Дебетовая карта MasterCard появится в кошельке XRP

Основатель платформы Xumm, Витсе Винд, в своем недавнем твите объявил о важном новшестве: в ближайшем будущем пользователи смогут воспользоваться дебетовыми картами MasterCard прямо из своего кошелька. Эта функциональность включает в себя самообслуживание и возможность настройки лимитов реестра непосредственно из учетной записи с использованием Hook.

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Интересной особенностью является возможность предварительного пополнения кошелька на 50 долларами в XRP, что придает гибкость и удобство использования. Также Винд подчеркнул, что физическая карта Tangem NFC, предназначенная для использования с кошельком, не предполагает работу в терминалах и банкоматах, а служит средством физической защиты криптовалютных активов.

Основатель XRPL Labs также обнародовал информацию о будущем проекте, который планируется объединить самообслуживание Xumm с функционалом дебетовых карт, что обозначено как важный этап развития системы.

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На вопрос пользователя о возможной комиссии при использовании дебетовых карт, Витсе Винд подчеркнул, что комиссии встроены в функционал таких карт, обеспечивая страхование, кэшбэк и обеспечивая значительный доход. Он выразил необходимость поиска альтернативных решений в свете существующих расходов и выразил уверенность в том, что создание полностью независимой финансовой инфраструктуры приносит выгоду в долгосрочной перспективе.